Polémica por las palabras de Celia Villalobos: "Yo me quiero jubilar con 80" La popular ha comparado su situación laboral con la de la mayoría de españoles para justificar que la jubilación se pueda retrasar IDEAL Martes, 16 enero 2018, 20:45

Después del famoso 'Candy Crush gate' , Celia Villalobos ha vuelto a meterse de lleno en la polémica. La diputada popular por Málaga y exministra con Aznar, ha pronunciado unas palabras que han levantado ampollas especialmente en las redes sociales. Pues la también exalcaldesa de Málaga ha querido ilustrar que la jubilación se pueda retrasar más allá de los 65 años con su propia situación personal.

Dado que Celia Villalobos trabaja como diputada y su labor ha sido esencialmente político, sus palabras no han sido las más afortunadas. Pues Villalobos ha asegurado en TVE que "la jubilación puede ser con 70 años o con 82. Yo me quiero jubilar con 80 años. Tengo 68 y estoy divina de la muerte".

Unas declaraciones que no han sentado bien a muchos tuiteros que han convertido a la popular en tendencia en las redes sociales durante todo el día. No en vano, las críticas se centran en que no puede comparar su bagaje laboral con el de una persona que ejerza en otra clase de empleos más sacrificados físicamente y que luego no siempre le repercute en poder cobrar una pensión digna.