La polémica entrevista de Cárdenas a un abogado con TOC

Ayer, martes, se emitía el primer 'Hora punta', el programa presentado por Javier Cárdenas, del año. Comenzó con polémica tras convertirse en trending topic por las preguntas que Cárdenas hizo a un paciente y a una experta en Trastorno Obsesivo Compulsivo.

El programa quería tratar el tema de los TOC y para ello llevó como invitados al paciente Manel Atserias y a la psicóloga clínica Blanca Bueno.

Para comenzar Cárdenas se sorprendía extrañamente al descubrir que el paciente era abogado de profesión: "Dios mío, increíble lo que estás explicando porque eres abogado, eres una persona formada y porque mucha gente puede pensar que esto a gente con un cierto nivel intelectual o formación no le ocurre, que está a salvo. Y el TOC no entiende de eso".

¿Tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC?

Aunque el entrevistado no se lo tomó a malas, sino que bromeó asegurando que ya conocía "a algunos" que pensaban así. Sin embargo, la entrevista continuó y Cárdenas pidió a sus colaboradores que lñe dejaran hablar para lanzar otra pregunta: "Una pregunta, el otro día trajimos a esta mesa a un grupo de superdotados que nos decían que se atraen entre ellos. Y las chicas se habían casado con otros superdotados y los hijos eran también superdotados... ¿sabéis por dónde voy, no?, ¿te entiende más otra persona que tiene otro TOC? Me refiero, ¿tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC o es otra historia? o al contrario, es peor?"

El entrevistado, Manel Atserias, no terminó de responder a la pregunta por lo que Cárdenas insistió, pero esta vez dirigiéndose a la experta Blanca Bueno: "Una pregunta Blanca: cuando os he hecho la pregunta de si las personas con TOC se atraen más te has callado y has dejado que hablara Manel, pero he tenido la sensación de que querías decir algo".

Bueno soltó una risa nerviosa y volvió a eludir la pregunta respondiendo: "curioso el dato de las parejas superdotadas pero no conozco estudios que valoren eso".

Las redes enfurecen

Dos preguntas que no gustaron nada a la audiencia, una audiencia plagada de público joven que esperaba la emisión de la Gala 9 de Operación Triunfo:

¿En serio Cárdenas acaba de hacer esa pregunta? Que si se atraen más entre ellos las personas con toc... ¿Es Marilo Montero en hombre? PREGUNTO. #horapuntatve#OTGala9 — David Mck (@hij0deladroga) 2 de enero de 2018

Estamos en 2018 y @rtve sigue sin enterarse de que #HoraPunta SOBRA. #OTGala9 debería empezar a las 22. No a las 22:40 (o más tarde incluso). — David Urbano (@David_Biogeek) 2 de enero de 2018