Polémica en 'OT' por un cambio de normas inesperada El concurso ha decidido que la expulsión final no importe demasiado para ir a 'Eurovision' Lunes, 22 enero 2018

Aunque la semifinal de 'OT' se vendía como la antesala del éxtasis final, un cambio de última hora ha cambiado el escenario de forma inesperada. Porque la organización de 'OT' ha decidido cambiar las normas que rigen el concurso a la hora de saber quién representará a España en 'Eurovision'.

Hasta ahora, se suponía que solo cinco de los concursantes tendría la oportunidad de participar en la próxima gala para elegir representante. Pero ya no será así. Los seis últimos podrán ser partícipes de la misma. Ana Guerra o Agoney incluidos pese a que en esta semifinal eran los nominados y podían abandonar la academia.

No obstante, este cambio de reglas 'in extremis' no ha acabado de convencer a los espectadores. Alrededor de ello se ha producido una polémica importante porque los fans creen que se ha hecho para favorecer a Ana Guerra o a Agoney. Porque ambos podían ser expulsados y porque, sobre todo, en el caso del segundo concursante, el interés porque él vaya a 'Eurovision' parece ser bastante evidente por parte de la organización de 'OT'. De ahí que haya quien considere que ha habido cierta manipulación con esa decisión.