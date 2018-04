El joven que ha arrasado en Got Talent España sin cantar, bailar ni hacer espectáculo El ecuatoguineano César Brandon. Viernes, 13 abril 2018, 10:05

La última edición de 'Got Talent', que Telecinco emitió en la noche del miércoles pasado, no la ganó ni un cantante ni un bailarín, sino un poeta. César Brandon, un joven estudiante de Guinea Ecuatorial, logró encandilar al jurado formado por Jorge Javier Vázquez, Edurne, Eva Hache y Risto Mejide con versos dedicados al número cero, a la Tierra y la Luna y a su propia madre, a la que no veía desde hace años y con la que se reencontró en el plató del concurso. Gracias al empeño de Risto, ha conseguido que se publique su primer libro de poemas.