«Las personas con más de 60kg no deben asistir a ver desfiles», la polémica frase de una experta en moda La publicación se ha eliminado, pero por las redes sociales circulan capturas de pantalla ANA ÁVILA Domingo, 22 abril 2018, 11:58

Una famosa experta en moda de Malasia, Zaihani Mohd Zain, afirmó que las personas que pesan más de 60 kg no deben de asistir a ver los desfiles. Zain publicó su opinión en Facebook explicando que con ese peso «los muslos se desparraman por los lados de la sillas y resulta incómodo para las personas que se sientan al lado», según informa Malay Mail.

La publicación se ha eliminado, pero por las redes sociales circulan capturas de pantalla y bajo el hashtag #ZaihaniMohdZain los usuarios sugieren que «entrene su media neurona para que piense antes de hablar». Zain no ha tenido más remedio que disculparse y lo ha hecho en Instagram: «Si he ofendido a cualquier familia, amigos o seguidores, me disculpo sinceramente desde el fondo de mi corazón».

Para justificarse ha explicado que todo fue por una situación que vivió en un desfile. «Estaba sentada junto a un invitado que no respetaba mi espacio. Su muslo estaba sobre mi silla y él no hizo nada al respecto aunque le mostré que no me sentía cómoda con eso». La famosa crítica de moda ha desaparecido casi por completo de las redes sociales, elminando su Twitter, privatizando su Instagram.