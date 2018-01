La pérdida más dolorosa para Malú: "Se ha ido..."

Malú, que en los últimos días fue noticia por su posible relación con Pablo López, ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter una noticia que ha entristecido a todos sus seguidores. La artista ha comunicado que este miércoles ha fallecido su perra Lola.

Este es el mensaje que ha publicado para dar a conocer lo sucedido: "Mi gente.. se ha ido mi Lola... mi pequeño demoniete... mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida....".

"Gracias Lolita mía", ha añadido junto a una tierna fotografía de Lola entre sus brazos.