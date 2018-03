El peor momento de la presentadora de TV Patricia Pérez: ha fallecido su padre Ha sido su marido quien ha dado a conocer la noticia IDEAL GENTE Jueves, 8 marzo 2018, 17:15

El peor momento posible para Patricia Pérez, la presentadora de televisión que actualmente también se dedica al nutricionismo: su padre ha fallecido. Ha sido su marido, Luis Canut, quien ha dado la triste noticia a través de Instagram con una imagen en la que aparecen los padres y los hermanos de Patricia.

"El hombre más bueno que he conocido y que, ahora que no está, voy a hacer todo lo posible para parecerme a él pero sé que no le voy a llegar ni a la suela del zapato... Y Patricia Pérez, que sale con cara de susto y estos niños, que son sus hermanos, pueden estar tranquilos porque Emilio siempre va a estar por aquí para cuando queramos conversación o jugar al dominó...", son las palabras que acompañan a la fotografía.

La que fuera presentadora de programas como 'Vuélveme loca' o 'Los Hygge, una pareja muy natural', ha agradecido las muestras de cariño también en Instagram:

"Os mando un beso enorme a todos. Os agradezco muchísimo todas las muestras de cariño que me habéis dado. Os quiero mucho".