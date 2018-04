El peor momento de una extronista de 'MyHyV': «Lucharé para que te sientas orgulloso de mi» La joven ha dado a conocer una triste noticia a través de Instagram IDEAL GENTE Viernes, 20 abril 2018, 18:49

Si hace unos días les informábamos de la nueva y sorprendente vida de Silvia Sicilia, tronista de 'MyHyV' ahora otra extronista, Jennifer Ortiz, ha dado a conocer en sus redes sociales el que sin duda alguna es el peor momento de su vida, tal y como ella misma definió.

La joven ha escrito en Instagram emotivo mensaje para recordar a su padre fallecido y despedirse de él recordando todo lo bueno que han vivido juntos:

«Gracias por dejarme despedirme de ti estos días, gracias por hacerme aún más fuerte de lo que era y sobre todo gracias por estar tan orgulloso de cada paso que he dado en mi vida y decírselo a todo el mundo. Has sido un luchador hasta el último segundo, eso si que es ser un 'Súper Héroe' y no los de las películas papá«.

Respecto al recuerdo que guardarán ella y su hijo, ha escrito lo siguiente: «Cuando miremos al cielo tendremos una nueva estrellita iluminándonos, una estrellita que prometo buscar cada noche de mi vida en el cielo...».

Y ha concluído de la siguiente forma: «Te prometo que pienso seguir luchando cada día para que desde allí arriba sigas orgulloso de mi».