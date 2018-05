¿Está pensando Telecinco en cancelar 'Pasapalabra en familia? Una usuaria de Twitter y seguidora del programa ha dado con una posible pista IDEAL.ES Miércoles, 9 mayo 2018, 21:58

'Pasapalabra en familia', la nueva apuesta de Telecinco para revitalizar sus mañanas después de acabar con 'Cámbiame', no acaba de funcionar. No lo hace porque los espectadores encuentran al formato algo repetido para que durante el día haya dos versiones distintas de 'Pasapalabra'. Por ese y por otros motivos relacionados con la falta de ritmo, el concurso no termina de arrancar.

Quizá por eso no resulte del todo extraño que Telecinco esté planteándose cerrar la versión familiar de 'Pasapalabra'. No en vano, dada la feroz competencia con 'La ruleta de la suerte' de Antena 3, la audiencia sigue dándole la espalda a la quinta cadena nacional. Por lo que los rumores sobre una posible cancelación no han cesado.

Ahora además, una usuaria de Twitter y seguidora de 'Pasapalabra' ha creado cierta controversia al fijarse en un detalle que podría delatar una pista sobre el futuro del concurso. Porque según sostiene ella a través de dos tuits, 'Pasapalabra en familia' estaría cambiando su forma de mostrarse a través de Facebook incluso cambiando el nombre de la página. ¿Se trata de una casualidad? ¿Un error? ¿Cancelación? ¿O un cambio de nombre?