La pena que acompaña a Carlota Casiraghi La hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, que perdió a su padre con solo 4 años, se ha refugiado en la filosofía (devora a Sartre, Nietzsche y Freud y organiza seminarios) y la escritura para mitigar su dolor IDEAL.ES Jueves, 22 junio 2017, 08:22

Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, ha confesado algunos episodios de su vida en una entrevista para ‘L’Observateurde Mónaco’. «La ansiedad y la angustia forman parte de la vida de todos», dice la joven, de 30 años. «Mi experiencia personal se ha hecho de acontecimientos tristes, como la temprana muerte de mi padre, pero estas cosas nos suceden a todos, no importa de dónde vengas». Carlota, que perdió a su padre con solo 4 años, se ha refugiado en la filosofía (devora a Sartre, Nietzsche y Freud y organiza seminarios) y la escritura para mitigar su dolor. «El papel es mi mundo. Escribir es mi medio. Es un espacio de libertad que me reafirma y me hace resistir», dice marcando distancias con ese mundo ñoño que suelen gastar los Grimaldi.