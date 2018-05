La «payasada» que se vivió en 'Factor X': «Nos la has intentado colar» El jurado no podía creer lo que estaba viendo IDEAL Jueves, 10 mayo 2018, 10:38

Este miércoles se emitió la última gala de audiciones de 'Factor X'. El jurado formado por Laura Pauisini, Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos continúo escuchando las propuestas que diferentes artistas le llevaban, pero en esta ocasión ocurrió algo que nunca habían visto antes. Uno de los cantantes se presentó intentando engañarles con un playback.

Eric se subió al escenario con un aire urbano y mostrando un gran desparpajo sobre el escenario. Sin embargo, en cuanto terminó su actuación Fernando Montesinos se dirigió hacia él para preguntarle «¿Has traído un playback a 'Factor X'?».

Al principio, el joven lo negó, pero finalmente reconoció que sí y que lo había hecho por problemas con su productor. «Nos la has intentado colar, no nos has advertido y ahora no sabemos cómo cantas», dijo Montesinos sin mostrar signos de sentirse ofendido.

A pesar de todo, el jurado lo pasó a la siguiente fase ya que reconocieron que la canción era realmente buena: «Si esta canción es realmente tuya, eres bueno», comentó Risto Mejide.