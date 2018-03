Paula Vázquez desvela el secreto de 'Fama, a bailar'

Se acababa de comprar un terreno en Galicia para retirarse de la vida pública porque no había ningún proyecto televisivo que le interesara, pero Movistar se cruzó en el camino de Paula Vázquez (Ferrol, 1974) y le convenció para regresar a la pequeña pantalla después de un lustro en blanco. Primero con 'El Puente', un 'reality' de aventuras fuera de lo común, y un año después ofreciéndole la posibilidad de volver a conducir 'Fama, a bailar' (canal #0, de domingo a jueves, a partir de las 21.00), el 'talent' de danza que triunfó hace una década.

- Después de diez años, le dicen que vuelva a 'Fama'...

- Me llegó preparando la segunda temporada de 'El Puente'. Yo estaba con los billetes y el visado, porque se graba en Vietnam, y me dijeron que a lo mejor volvía 'Fama'. Me quedé en 'shock'. Cuando se confirmó la noticia, recibí un aluvión de mensajes a través de las redes sociales. Lo malo es que me he sentido muy mayor; hay muchos chavales de 30 años que no paran de decirme que lo estaban esperando desde que eran pequeños (risas).

- ¿Le hubiera molestado que hubieran llamado a otra?

- Por supuesto que no. También han llamado a otras presentadoras para conducir programas que yo ya había presentado.

- ¿Por qué esperó tanto tiempo para regresar a la tele?

- He estado esperando el momento. He tenido ofertas de cosas que no he querido o no he sabido hacer. En este caso, está siendo un relax, aquí no me hacen falta corazas. Puedo venir a pecho descubierto porque sé que voy a defender el producto y me van a proteger desde arriba. Ahora estoy en un momento más reposado; fíjate que me había comprado un terrenito en Galicia y me volvía para el pueblo, y ahora estoy entre Vietnam y el plató de 'Fama'.

- ¿Qué recuerda con más cariño de aquella etapa?

- Momentos especiales, como cuando de repente nos visitaba Lady Gaga, Selena Gómez..., o daba paso a Tom Jones, personas que jamás me hubiera imaginado presentar. Ojalá en esta edición lleguemos a tener a gente así.

- ¿Qué diferencias ve con la anterior edición?

- Entonces se emitía al arrancar la tarde; más despiertos, de día. Ahora emitimos por la noche y el tono no va a ser tan enérgico, sino más comedido. Yo ya no tengo 30 años. Tengo 40 y me siento más madura, así que eso también se apreciará.

- ¿En qué sentido?

- Yo soy un mero hilo conductor, el protagonista es el baile. Este 'Fama' viene muy nutrido de enseñanzas; no solo van a aprender los alumnos, también los espectadores. Vamos a proyectar una imagen muy del siglo XXI. Este programa es muy feminista, y eso me pone mucho. Que se vea cómo se palpa la vida en la calle hoy en día.

- ¿Está ayudando la televisión al movimiento feminista?

- Yo puedo hablar de Movistar, que es la tele que consumo. Aquí no hacemos de pareja de nadie; presentamos nuestros propios formatos, tenemos directivas y casi todos los puestos de responsabilidad de 'Fama' están ocupados por mujeres. Esta tele está haciendo mucho, desde luego.

- ¿Qué tal se le da el baile?

- No he sacado últimamente a pasear los zapatos de baile, porque además me acabo de romper el menisco. Estoy mirando a los participantes con mucha atención. Me fascina el hecho de que antes teníamos cuatro o cinco estilos de baile y ahora hay mucha más versatilidad. El objetivo es que cuando salgan de esta academia puedan trabajar en cualquier sitio.

- En plataformas de pago, ya no sufrirá por las audiencias...

- Nunca me he sentido presionada por los datos de audiencia, aunque está claro que tu sueldo va en ellos, porque son los que quitan y dan programas. Mi principal preocupación es hacerlo bien me vea quien me vea.