Paula Echevarría explota en este vídeo para proteger a su hija La actriz ha difundido en Instagram el acoso indirecto que sufre Daniella
31 enero 2018

Paula Echevarría ha compartido en Instagram un vídeo para denunciar el acoso que su hija Daniella sufre por parte de los medios de comunicación.

En el vídeo, que la propia actriz ha grabado desde su coche, se observa cómo unos reporteron están esperándola para conseguir algunas imágenes de ella. Junto con las imágenes, la actriz ha compartido unas palabras quejándose de la situación: "Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico... Y cuando va al colegio.. Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas 'públicas'".

Además, la actriz , que sigue marcando tendencia en la moda, ha querido preguntarse si realmente es legal la actitud de los medios con los menores: "Sí, se que es vuestro trabajo. Pero donde queda el sentido común? Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es.. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino.. Pero ella?.. Por Qué?... Para Qué?".

Daniella en 'La Voz kids'

Esta misma semana se conocían las declaraciones de Echevarría sobre el inminente divorcio con Bustamante. Además, su hija Daniella ha sido noticia al conocerse su intención de seguir el camino como cantante de su padre y de aparecer en 'La Voz Kids'.