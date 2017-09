Ana Pastor: "A mí no me representa una TVE en la que los periodistas no puedan trabajar libremente" La conductora de El Objetivo habla con los medios en el FesTVal de Vitoria sobre su próximo proyecto. Además, valora la nueva ley para elegir presidente de RTVE R.I GRANADA Sábado, 16 septiembre 2017, 12:26

¿No crees que somos, 40 años después, un poco ingratos con todo lo que hemos vivido y con todo lo que se luchó al inicio de la democracia?

No lo sé. El equilibrio es complicado, ¿hasta dónde eres ingrato, y dónde te vuelves acrítico? No pasa nada por decir que en la transición hicieron cosas muy bien y otras no tanto, no pasa nada por comentarlo. Me parece que está muy bien para que nuestra generación recuerde lo que ocurrió allí y pueda revivirlo a través de todo lo que hemos visto y veremos en el programa.

¿Qué más cameos hay en ¿Dónde estabas entonces?, al margen de Iñaki Gabilondo en el primer capítulo?

Pensad en caras de TVE que presentaron el Telediario, veréis alguno más.

¿Cuál es tu implicación en el programa, además de locutar y hacer entrevistas?

Estoy muy implicada. ¿Dónde estabas entonces? lo dirige Itziar Bernaola, que viene de El Objetivo, pero yo estoy implicada en todo, desde el guion. No puedo ir a entrevistar a Doña Isabel –una de las protagonistas de la primera entrega- si no me he preocupado primero de hacer un montón de cosas. Luego sí que es verdad que tenemos un equipo que se encargan por años y por temas y piezas, pero yo no puedo meterme en un proyecto en el que solo ponga la voz, o llegue y haga tres preguntas. O estoy o no estoy. ¿Me quita tiempo? Sí, pero creo que me lo da también.

¿Cómo lo estás haciendo para compaginarlo con El Objetivo, además de otros especiales de laSexta en los que te vemos?

Durmiendo poco. Muchos de los rodajes han sido, por ser verano sobre todo, a primerísimas horas de la mañana. Lo que hago es estirar mucho las jornadas, aguantar que mis hijos luego me riñan con razón, y así lo compagino. Además no es sólo El Objetivo, también ahora la actualidad en los especiales de laSexta va a tener mucha presencia. Pero yo estoy feliz, no me voy a quejar de trabajar y además habiéndolo elegido.

En las imágenes de la primera entrega vemos a Carrillo poniéndose una peluca, ¿nos hemos vuelto más sensibles?

No, más sensibles no, más absurdos. ¿Te imaginas haciendo eso a alguno de los actuales? ¿Qué diríamos? También vemos cómo quemaron en las Fallas El Congreso de los Diputados… ¡lo que estaríamos diciendo ahora! De esos ejemplos vais a encontrar muchos en el programa, y me parece que en algunas cosas hemos ido para atrás. Viene bien esta revisión para ver que no pasa nada. Hemos visto imágenes de aficiones de los políticos en aquella época, y no pasa nada. Luego les vemos bailando en El Hormiguero y lo comentamos, pero ya hacían cosas de esas entonces.

¿Por el miedo al qué dirán?

Yo creo que tenemos mucho más miedo al qué dirán, a la crítica… y no pasa nada. Cuando alguien es natural y la gente entiende que no lo está haciendo por postureo no pasa nada. Si Carillo se ve perfectamente que estaba encantado.

Uno de tus fuertes es el directo, ¿cómo te ves aquí, tras pasar por edición y montaje? ¿Se van a cortar tus emociones, o se van a ver?

El trabajo de edición es lógico porque puedo tirarme 55 minutos haciendo preguntas y que luego salgan 3 en la pieza final, ya que el programa tiene los tiempos que tiene. Me vais a ver como soy yo. Es verdad que aunque a veces aparentemente sea una persona muy enfadada, como se me ve en la tele con los políticos, soy un ser humano con mi corazón como todo el mundo. Aquí soy hasta simpática (ríe).

¿Contarás momentos tuyos míticos de la televisión?

Si llegamos sí (ríe). Ya eran los 2000 largos. La televisión tiene mucha presencia en el programa.

¿Hay alguna cadena que haya puesto algún problema a la hora de pedirles las imágenes de archivo?

No hemos tenido problema con ninguno, ni con TVE, ni con las públicas autonómicas, ni con los fondos de fuera. Es verdad que nosotros pagamos las imágenes, porque aunque sea TV pública, incluso el No-Do se paga más caro. Me parece que es una inversión que debemos hacer para contarle a la gente lo que ha pasado.

¿Y se verá también algo de la competencia?

Todo es competencia y nada es competencia. Competimos con todo: Netflix, Movistar, Cuatro… e incluso con nosotros mismos. Lo que quiero es que cada año seamos capaces de contarlo mejor, en eso soy peleona. No compito con nadie y a la vez con todos, incluida yo.

Las imágenes de Carrillo que no se han visto nunca en España tienen un valor incalculable ¿Has encontrado otras imágenes que te hayan sorprendido?

Sí, es verdad que mi memoria es más limitada por la edad. Hay algunas imágenes que son inéditas. Yo no recuerdo esa pregunta a Suárez cuando sale del Congreso por los Pactos de la Moncloa y hay un periodista que le pregunta si los españoles tendremos que hacer sacrificios, a lo que él dice: “Por supuesto”. ¿Te imaginas eso hoy en día? Primero, a Rajoy no dejan ni que nos acerquemos. Y segundo, con esa contundencia no recuerdo yo a un político gobernando así, tan sincero.

Y las comparecencias de los ministros y el presidente, hablando a cámara.

Sí, cuando dicen “buenas noches, españoles, perdónenme que entren en…” Hay una anécdota que cuenta el Padre Ángel, con el que estuvimos en su iglesia en Madrid, sobre Tarancón, que es reelegido en 1978 y es el Cardenal que cambia y moderniza la Iglesia en lo poco que se ha modernizado.

Cuando va a un entierro, creo que el de Carrero Blanco, la gente más de derechas le canta “Tarancón al paredón” y la imagen es bestial y es anterior. En el 78, sin embargo, le reeligen y es muy amigo del Padre Ángel, que nos cuenta que “eso no ha cambiado tanto. Yo he vivido un funeral de víctimas de ETA donde a Zapatero”, nos cuenta nada menos que un cura, “se le niega la paz y el saludo durante una misa por parte de un Obispo español conocido”. Y esto lo cuenta él, por lo que te das cuenta de que a veces evolucionamos y otras veces no. Es que se le niega la paz durante un entierro a Zapatero, como si él fuera el que ha cometido el atentado.

De Tarancón al mundo actual y al año…no sé si era del 2005 la escena que te cuenta, te das cuenta de los cambios en nuestro país.

¿Ha habido alguna entrevista anecdótica con algún político a lo largo de tu carrera?

Uf, anecdóticas…

Tipo Rajoy, por ejemplo.

Bueno, Rajoy como presidente no, pero antes de ser presidente sí. Ya me gustaría tener anécdotas de Rajoy como presidente, pero se me resiste como Pedro Sánchez.

¿Sigue sin decirte que sí?

Sigue. Este domingo (por esta noche) estrenamos el formato nuevo. El primer valiente, porque lo es, es Oriol Junqueras, que además con la que está cayendo y la noche previa a la Diada…Se va a someter a las preguntas de gente de toda España. Tenemos de Galícia, Andalucía, por supuesto de Cataluña, Euskadi...Mi expectativa es ver quién va a ser el siguiente que acepte.

¿Sigue siendo tan fácil que te cojan el teléfono ahora que no hay campaña electoral?

No, (a los políticos) les cuesta muchísimo. Este formato está inspirado en La batalla por el Número 10 de Downing Street, que arranca en la última campaña electoral de los británicos sentándose con Paxman, que yo soy una blanda a su lado, y saben que tienen que hacer eso. Ya sé que lo repito mucho, pero en una democracia consolidada esto es lo normal. Luego, claro, aparece Trump y veta a Jorge Ramos y a un montón de medios. ¿Es esto lo que queremos o queremos una democracia más seria? Nosotros vamos a seguir insistiendo con Pedro Sánchez, con Rajoy...Ahora igual Pedro Sánchez, que vienen ciudadanos, se anima.

Si pudieras elegir a uno de ellos…

A Mariano Rajoy, lo tengo claro. Sigue siendo Presidente del Gobierno y lo quiero entrevistar. No tiene sentido haber entrevistado entre una decena y una quincena de Primeros Ministros de todo el mundo y no tener al nuestro.

¿Y algún político de la historia?

Me hubiera encantado entrevistar a Adolfo Suárez. Con las imágenes del programa redescubres a ese político, incluso en las formas: cómo fumaba, cómo se movía… Hay una escena en la que cuenta que le gustaba jugar al tenis… Suárez dejaba que le grabaran jugando al tenis y no pasaba nada. Me habría encantado entrevistarle, y a Tarancón también.

¿Cuál es la excusa más surrealista que te han dado para no ir a El Objetivo?

Un buen ejemplo es Pedro Sánchez, que te dice dos veces que sí y a jueves dejan de cogerte el teléfono y no aparece. Es verdad que tenía un bonito lío, pero no ha venido. Luego hay gente, como Pablo Iglesias, que las entrevistas son durísimas y nunca ha dicho que no. Creo que eso hay que ponerlo en valor.

En laSexta es imposible que diga que no…

Luego también recibe. No sé si las entrevistas de El Objetivo las has visto. En nuestras entrevistas no le hacemos la ola a nadie. Y en Al Rojo Vivo también ha tenido alguna que otra polémica. Creo que hay que darle voz a todos, y eso no te convierte en portavoz de nadie, estás retratando la España que existe.

Lo que es impresentable es que ahora el PP y el PSOE han decidido dejar fuera del acuerdo de RTVE a dos partidos, pero no por ser portavoces de nadie, es que a Ciudadanos y a Podemos les han votado muchos millones de personas. Si no quieren que estén en las teles – y me consta que hay muchos que no quieren que ellos aparezcan-, en laSexta eso no va a ocurrir. ¿Nos llaman portavoces? Pues oye, la gente que opine lo que quiera, pero van a salir desde luego como sale Rafael Hernando, Celia Villalobos…

¿Cómo se va a tratar el 1 de octubre en El Objetivo?

Haremos seguramente varias jornadas especiales en laSexta, Ferreras es incombustible, y seguramente desde ya va a ser un mes muy intenso. Siempre arrancamos temporada en El Objetivo con la vista puesta en Cataluña por la Diada, y este año estamos ya totalmente pendientes de la actualidad.

¿Qué opinas de la nueva ley para elegir presidente de RTVE? ¿Crees que va a cambiar algo, o va a seguir todo igual?

Creo que una –y no única- de las mejores cosas que hizo Zapatero fue conseguir que tuviera que hacerse por acuerdo. No puede ser que un partido decida quién gobierna TVE ni como se hacen las cosas. Las quejas de mis propios compañeros indican como están las cosas dentro, y eso hay que solucionarlo. No se puede esperar más, hay que hacerlo ahora. Tiene que haber un acuerdo parlamentario para que los periodistas hagan su trabajo y los políticos el suyo, pero que no metan cuchara en la televisión pública que pagamos todos y que también merece respeto.

¿Qué esperas de la nueva RTVE?

De momento no hay nueva. Lo que ha salido esta semana es que PP y PSOE han dejado fuera al resto de partidos y por lo tanto será el PP el que decida, de nuevo, quién dirige RTVE. A mí no me representa como ciudadana ni como periodista una TVE en la que los periodistas no puedan trabajar libremente. Siempre digo que Rubalcaba, si hubiera podido, nos hubiera quitado a algunos y sin embargo nos mantuvo durante la época del PSOE. Luego llegó el Partido Popular, y ya todo el mundo sabe lo que pasó. Yo quiero una TV pública en la que esos periodistas trabajen como yo trabajé entonces y como trabajo ahora, haciendo lo que creo y como considero. Cometo errores, lógicamente, pero mis errores, no los de un político.

Van a necesitar el apoyo del PSOE…

Que hablen de qué nombres están barajando y así el resto de los ciudadanos opinaremos. Lo que hemos visto y oído hasta ahora no es esperanzador, mientras hay críticas y las quejas de los propios periodistas de RTVE. Yo como ciudadana quiero una televisión pública fuerte –compitiendo con ellos, desde luego- que te permita sentirte representado, para eso están.

Y que os hace más fuerte a la competencia…

Sí, a mí me gusta. Cuando Cristiano Ronaldo mira al banquillo y ve a Marco Asensio –yo que soy futbolera, y por mis hijos más…- no se relaja tanto y eso está muy bien, te motiva a ser mejor, a inventar cosas mejores. Me parece que eso está muy bien para todos.