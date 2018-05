«Pasa consulta así y yo la amo»: la genial camiseta de «bollera» de la madre de Javier Calvo Han sido muy alabados en redes sociales después del tuit de Javier Calvo con este mensaje IDEAL.ES Miércoles, 16 mayo 2018, 19:03

Sin duda los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, se han convertido en los últimos tiempos en un referente de la libertad y el respeto desde que alcanzaran el éxito.

Lo último que sabíamos de los Javis es que Javier Calvo había sido víctima de una agresión en Lisboa, a donde había asistido por Eurovisión. Un hombre que le propinó un puñetazo en la cara tal y como él mismo contaba en su cuenta de Twitter: «Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares».

Ahora Javier Calvo ha vuelto a utilizar sus redes para lanzar otro mensaje protagonizado por su madre. El tuit en cuestión ha sido muy aclamado por sus seguidores: «Mi madre pasa consulta así y yo la amo».