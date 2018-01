Isa Pantoja consigue su reality familiar en Mediaset La semana que viene pondrá en marcha este nuevo proyecto y lo hará con un formato llamado 'Soy como soy' R. I. GRANADA Sábado, 27 enero 2018, 14:14

Chabelita tiene una larga experiencia en televisión, pero lo que Isa Pantoja no había hecho hasta ahora era contar, en primera persona, todos los pormenores de su día a día a través de un reality vlog propio. La semana que viene pondrá en marcha este nuevo proyecto y lo hará con un formato llamado Soy como soy. Se emitirá en uno de los canales de Mediaset y pretende mostrar la faceta más desconocida de la hija de Isabel Pantoja, quien es casi una influencer al rozar ya los 300.000 seguidores en Instagram.

Isa Pantoja tiene claro lo que quiere enseñar a los espectadores que estarán pendiente habitualmente de su vida cotidiana. "Me mudo con Alberto Isla y Albertito a formar nuestro hogar. De mi nueva vida en Andalucía espero tranquilidad y estabilidad. Soy madre ante todo y eso es algo que me gustaría mostrar en mi canal de Mtmad", confiesa. Entre otras cosas, la cámara captará cómo la hija de la tonadillera juega con el pequeño Alberto, le da la cena, le baña o le duerme. "La gente sabe cosas de mi vida y mi intimidad por lo que cuentan otros, pero espero que con este canal tenga la oportunidad de que vean lo que a mí me apetece enseñar", añade con contundencia.

Para ello no dudará en llevar incluso la cámara en el bolso a todos los sitios o colocarla en el salón de su casa para enseñar, por ejemplo, cómo lleva a cabo su nueva mudanza, la que realizará con su pareja y padre de su hijo a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Esto le permitirá estar aún más cerca de las familias de ambos, lo que contribuirá a darles mayor estabilidad. "A mí me encanta Madrid, he vivido un año de mi vida de soltera aquí y viví de pequeña también y la verdad es que estoy súper contenta en Madrid, pero he vuelto con Alberto y el planteamiento ha cambiado", explica en conversación con Telecinco.