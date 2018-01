"Vi a mi padre y a Ángel Nieto cuidándome" Emotiva entrevista en 'El Hormiguero' a Antonio Carmona tras recuperarse de una infección que estuvo a punto de costarle la muerte IDELA.ES Martes, 23 enero 2018, 22:10

2017 acababa con una malísima y una grandísima noticia en referencia a la salud de uno de los artistas granadinos más reconocidos como lo es Antonio Carmona. El ex de 'Ketama' había sufrido una infección muy servera que le llevó al coma y que estuvo a punto de costarle la vida. Por fortuna, superó el trance y en 'El Hormiguero' ha querido recordar por lo que pasó.

En una entrevista muy emotiva y con el humor propio de Antonio Carmona, el artista granadino ha reconocido que lo que le pasó, en tono jocoso, fue "pa' habernos matado". "Las cosas que tengo que hacer para venir a este programa" decía nada más sentarse a charlar con Pablo Motos. Pues el humor forma parte de su vida como demuestra su propia mujer que pretendía "ponerme una peluca blanca y una barba blanca haciéndome creer que había estado quince años en coma" según explica el propio Antonio.

"Tenía una bacteria por ahí encapsulada" relata el cantante andaluz. Por esa razón, "me operan dos veces y la segunda me inducen al coma". Él sabía que la situación era grave, pero no era consciente del todo porque "me habían puesto de todo y me daba cuenta a medias". Debido a la dureza de lo que pasó, Antonio Carmona manda ánimos. "No me gustaría pasar por ese momento y a toda la gente que está pasando por ese tipo de cosas mandarles un abrazo".

Pero la entrevista ha sido emotiva por otra razón muy poderosa. Según Carmona, su mujer y su madre fueron dos de los ángeles "terrenales" que estuvieron cuidándole, pero hubo más. "Vi a unos ángeles cuidándome en la cama del hospital, te lo juro que los vi, vi a Ángel Nieto y a mi padre cuidándome". Sin dudar un instante, el granadino cuenta que tiene la "sensación de haber estado en un sitio donde he estado durmiendo y donde me han cuidado y donde he visto a ángeles... no sé si será por los medicamentos que me pusieron". Pero más allá de sensaciones, lo importante es que está de vuelta y que si disco 'Obras son amores', sigue siendo un éxito de ventas.