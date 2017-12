El Padre Ángel seguirá bautizando a los hijos de parejas de gays y lesbianas

El famoso Padre Ángel estuvo en el programa de Telecinco que presenta Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya'. Allí el cura estuvo hablando sobre temas que suelen se delicados dentro de la Iglesia.

Para empezar Bertín le preguntó si creía que su labor y su manera de actuar era conflictiva a lo que el Padre Ángel respondió con un rotundo no. "Yo cuando me entero de alguien, les llamo y les digo que por qué no tomamos un café. Y no quieren venir a tomar café. Son gente que ya tienen prejuzgado algo", afirmó el cura.

También hablaron sobre sus detractores, el presentador le preguntó si creía que estos estaban dentro o fuera de la Iglesia. El Padre afirmó que vienen de dentro, son su propios compañeros los que le critican, ya que fuera, explicó, no le conocen. Siguiendo con este mismo tema quiso argumentar la razón de que las críticas vengan desde dentro: "Los míos lo hacen porque yo creo que me quieren demasiado. Y a veces es mejor que no me quieran tanto".

"Hay algunos que lo que les gusta es maldecir"

Otro tema que no podía faltar era el de sus cometadas bendiciones a parejas de homosexuales y sus bautizos a los hijos de estos. El parroco lamentó la actitud de algunos compañeros con respecto al tema: "Hay algunos que lo que les gusta es maldecir, esos sí que son malas personas. El que maldice o los manda al infierno en sus homilías o en sus escritos, esos no tienen sentido común".

Cerró el tema confirmando que él seguirá bautizando a los hijos de parejas gays y lesbianas "y si no les puedo bautizar, bendiciendo, que eso no hay nadie que me lo pueda quitar" terminaba el Padre Ángel.

Más responsabilidad en la Iglesia

Sobre la política confiirmó que no le gustaría entrar en ese mundo, pero sí que querría un cargo de más responsabilidad jerárquicamente hablando dentro de la Iglesia. Su razón: "Un obispo puede hacer más que un cura".