Paz Padilla rompe a llorar en pleno directo La humorista no ha podido reprimir las lágrimas recordando a Chiquito de la Calzada en 'El Hormiguero' IDEAL.ES Lunes, 19 febrero 2018, 22:29

La fama de Paz Padilla va de la mano del desaparecido humorista Chiquito de la Calzada. Ambos empezaron a forjar su carrera a mediados de los 90 en Antena 3 y su relación se volvió tan cercana que siempre se han considerado amigos. Hasta que el fallecimiento del humorista malagueño a finales del pasado 2017 les separó. Por eso, la emoción ha reaparecido en Paz Padilla durante su visita a 'El Hormiguero'.

La presentadora y humorista se ha puesto a recordar buenos momentos vividos con Chiquito de la Calzada. "Cuando llegaba el maestro, llegaba el maestro" aseguraba Paz Padilla. No solo eso, también ha relatado situaciones tan cercanas a Chiquito que demuestran la talla del personaje que desapareció hace tan solo unos meses.

Hablando del malagueño, Paz Padilla ha sido incapaz de reprimir las lágrimas. "No sé qué me ha pasado, es que no puedo verlo" ha confesado la artista. En un momento muy íntimo que pese a las circunstancias la humorista ha acabado compartiendo con los espectadores de 'El Hormiguero' .