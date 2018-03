Pablo López confiesa su pasado oculto y un trabajo sorprendente El artista malagueño ha revelado su complicada infancia y su temprana pasión por la música IDEAL GENTE Viernes, 9 marzo 2018, 22:17

Pablo López ha recibido en una casa en la localidad segoviana de Peñarrubias de Pirón a Bertín Osborne para protagonizar su esperada entrevista en «Mi casa es la tuya». El artista malagueño ha revelado su complicada infancia y su temprana pasión por la música

También ha recordado a su padre, fallecido hace dos años, que estuvo ausente durante largas temporadas de su vida. «Algunas veces ha estado y otras no, pero nunca he sabido exactamente por qué», ha desvelado.

Respecto a su profesión, se ha dirigido así a Bertín: «"Mira. Ha estado en 'Operación Triunfo' y no se ha comido nada". Yo he escuchado esa frase mil veces y me he hecho el sordo».

El cantante también ha narrado otros momentos de su vida fuera de la música: ejerció en Londres como cortador de limones en una discoteca y junto a su hermano Luis trabajó como gerente de un bar. «Me como mucho la cabeza y el me quita todo los nudos que tengo», ha matizado.