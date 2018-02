Pablo Carbonell en 'Sábado Deluxe': "Me iba a convertir en un esclavo de la droga" El actor y humorista habló abiertamente de su relación con las drogas IDEAL Lunes, 19 febrero 2018, 13:02

Pablo Carbonell, actor y humorista gaditano, acudió al pasado 'Sábado Deluxe', donde habló de su pasado más oscuro, su relación con las drogas.

El actor explicó a Jorge Javier Vázquez que intentó que la droga no se conviertiera en un obstáculo para su vida profesional: "Yo me di cuenta muy pronto de que trabajar drogado me iba a convertir en un esclavo de la droga". A lo que añadió que "La droga la he utilizado como esparcimiento, algo divertido, social, pero no la he necesitado para trabajar".

En concreto, especificó que el LSD y la cocaína fueron un constante en su vida hasta que logró librarse de ellas gracias al trabajo y a su dos queridas hijas.

También explicó que en aquel momento su peor miedo no era la droga , sino el VIH. Confesó ser incapaz de hacerse la prueba por miedo a que el resultado pudiera dar positivo. La campaña que lanzó Benetton, en la que aparecía un hombre con sida, le marcó profundamente: "Ese cartel estaba en todas las esquinas de Madrid. Al pasear por Madrid te bombardeaban con esa muerte atroz. La alegría de la movida se la llevó aquella epidemia de sida, a todos nos cambió el carácter".

No es la primera vez que Carbonell habla de sus problemas con las drogas. En 2016 publicó un libro llamado 'El mundo de la tarántula', unas memorias en las que hizo un repaso por su vida personal y profesional, y donde confesaba sus problemas con las drogas.