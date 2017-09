Pablo Alborán desvela por qué decidió retirarse de la música "Yo soy mi peor enemigo, bueno lo era, ya no lo soy" R.I GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 11:59

El cantante malagueño presentó en El Hormiguero su nuevo single y reflexionó sobre su tiempo sabático: "Yo soy mi peor enemigo, bueno lo era, ya no lo soy"

Pablo Alborán visitó El Hormiguero para promocionar su regreso a la música con el lanzamiento de dos singles de su nuevo disco: Saturno y No vaya a ser.

El artista malagueño habló de cómo han sido estos casi dos años en los que ha estado retirado de la primera línea y concentrado en la música.

Pablo Motos le preguntó por la razón que le llevó a tomarse un tiempo sabático, momentos que le "rompieron", y el cantante respondió sin tapujos:

"Un día, cuando acabé el concierto, en los vises, me di media vuelta y pensé que quería irme a casa. Necesitaba desconectar", dijo.

No fue solo ese instante el que le hizo reflexionar sobre su vida, Alborán también citó una conversación con su hermana: "Me dijo que hacía 7 años explotó todo y yo desaparecí. Yo seguí mi sueño y no me daba cuenta de que había personas que me estaban esperando".

Por todo ello, el cantante aseguraba que le "hacía falta estar con los míos y recuperarlo todo". Porque según él: "Yo soy mi peor enemigo, bueno lo era, ya no lo soy".

En este tiempo, contaba que "he vuelto a estudiar música, a estar en casa, con mis amigos de toda la vida y encontrar la normalidad".