Óscar Casas desata el fenómeno fan ¿Desbancará a su hermano Mario? El joven actor protagoniza la primera serie transmedia interactiva producida en España, 'Si fueras tú' R.I GRANADA Sábado, 9 septiembre 2017, 13:22

"Soy un chico al que le gusta mucho el surf, le encanta estar con sus amigos y con su familia y... bueno, lo que me caracteriza, que siempre dice todo el mundo, es que siempre estoy sonriendo". Así se define Óscar Casas, que está viviendo un momento muy especial.

A pesar de tener solo 18 años, el hermano de Mario Casas ya ha participado en muchos proyectos, como las series Águila Roja, Los Serrano, Fuera de lugar o Abuela de verano, o las películas El orfanato, Ángeles S.A. o El sueño de Iván. Ahora, Óscar acaba de dar un paso más en su carrera al protagonizar Si fueras tú, el nuevo proyecto de RTVE que acaban de presentar en el FesTVal de Vitoria.

Se trata de una idea de lo más innovadora ya que, además de ser la primera serie transmedia interactiva producida en España, dará al público un papel muy importante y cada semana será el encargado de decidir cómo sigue el curso de la trama.

El actor está muy ilusionado con este nuevo proyecto y le encantaría poder seguir los pasos de su hermano, a quien no solo admira sino que se ha convertido en su mejor consejero. Mario también "me ayuda mucho porque sabe los errores que uno puede cometer e intenta que yo no los cometa. A veces hablando me dice 'a mí me pasó esto, ten cuidado con no se qué... y eso ayuda".

Óscar, que estuvo tres años viviendo en Irlanda, donde terminó Bachillerato y Selectividad, confiesa que por el momento está soltero y que su corazón no está ocupado. "Que sea humilde y que sea muy simpática y divertida, que se ría como yo. Eso es lo que más me llama de una chica", confiesa.