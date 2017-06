¿Qué opinaban los españoles en 1981 sobre la homosexualidad? Un fragmento de 'Informe Semanal' ha rescatado un ejemplo de cómo hemos cambiado IDEAL.ES Viernes, 30 junio 2017, 11:24

Esta semana Madrid es la protagonista del 'World Pride'. El orgullo gay tiene su sede en la capital de España y es una muestra más de que nuestro país ha avanzando en muchos aspectos hasta llegar hasta el año 2017. Pero para llegar a donde estamos, han hecho falta muchos cambios sociales que 'Informe Semanal' de TVE ha demostrado con un vídeo.

En él muestra a una reportera preguntando a diversos hombres su opinión sobre la homosexualidad en 1981. Las respuestas sorprenden por su dureza con respecto a lo que cualquiera opinaría hoy en día. Desde "es una enfermedad más" o "una enorme tristeza" si se enterase que uno de sus familiares es gay, hay un amplio abanico de opiniones en contra de la homosexualidad.

Por si fuera poco los había que pedían "un día del orgullo machote" para contrarrestar lo que por entonces creíamos que era una "anomalía de la naturaleza" como señala uno de los entrevistados. Una mujer añade en el mismo vídeo que "no perjudique a la gente que no lo es y le dé malos ejemplos. Si en privado no tienen más remedio, pues mira, peor para ellos". Unas declaraciones impensables hoy en día.