Máxima preocupación: operan de nuevo al hijo de 8 meses de Jesé y Aurah Ruiz El pequeño Nyan de tan solo ocho meses ha pasado la mayor parte de su vida en el hospital IDEAL Viernes, 2 marzo 2018, 14:41

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, los padres del pequeño de ocho meses, han anunciado la operación de su hijo a través de las redes sociales. El pequeño Nyan tiene tan solo ocho meses y desde entonces ha pasado prácticamente toda su vida en el hospital. Esta es la segunda vez que el hijo de Jesé y Aurah tiene que pasar por el quirófano desde que naciera prematuramente en el mes de junio

El exjugador del Real Madrid, ahora militando en la filas del Stoke City, ha subido una publicación en su Twitter en la que explica lo complicado de la situación: "Hoy ha sido un día importante para nosotros, una vez más has vuelto a ser mi súper guerrero. Siempre velando por ti, me enseñas cada día a superar los obstáculos y a no rendirme nunca. Te amo bebé Nyan".

La madre del pequeño, Aurah Ruiz, también ha usado las redes para anunciar que todo ha salido bien en la operación. En su caso ha utilizado el stories de Instagram para contarlo: "Horas después, mi corazón late de nuevo. Ha salido el sol para mi guerrero. Todo ha salido como se esperaba".

La situación personal de Jesé y Aurah no es muy buena. A la delicada situación de salud de su hijo hay que sumarle la complicada situación personal que existe entre ambos. Aurah ha reprochado en varias ocasiones la actitud de Jesé con su hijo.