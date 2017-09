Así es el nuevo novio de Nuria Fergó "El tiempo nos dice que es una locura y yo te digo Chechu que ¡bendita locura! ¡Quiero estar loca hoy, mañana y siempre!" R. I. GRANADA Sábado, 9 septiembre 2017, 11:08

La cantante Nuria Fergó está ilusionada de nuevo y no tiene reparos en gritarlo a los cuatro vientos para contárselo a sus seguidores. “¡Vivir el momento siempre! Y el destino te puso en mi camino. La luna, testigo de la magia. El tiempo nos dice que es una locura y yo te digo Chechu que ¡bendita locura! ¡Quiero estar loca hoy, mañana y siempre! Cierto que lo bueno viene cuando no lo buscas. Sorpresas que te da la vida. Así que a vivir y seguir sintiendo como una loca” dice en un vídeo que publicó en sus redes.En este se la ve haciendo un paseo por el campo con el afortunado que le ha robado el corazón, se llama Chechu Osinalde, que le da un cariñoso beso en la frente a la intérprete. “¡¡Preciosa mía!! Inolvidables estos días... “ escribe Chechu compartiendo este vídeo. Además han mostrado una imagen en la que se ve cómo él le da un beso en la mequilla a Nuria y ella escribe: “Me encanta esta foto”. Las amigas de Nuria, que compartieron con ella nervios y triunfos en el escenario de OT, Chenoa y Geno Machado no han tardado en dar su opinión acerca de la nueva ilusión de la intérprete.

#Repost @chechuosinalde (@get_repost) @nuria_fergo I like this picBuenos días baby @chechuosinalde Una publicación compartida de nuria_fergo (@nuria_fergo) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 12:27 PDT

“Muero de amor” escribe Chenoa y Geno añade: “Se me dibuja una sonrisa al verte así, tan feliz, tan radiante”. Nuria agradece las muestras de cariño y los mensajes que le envían sus seguidores alegrándose por ella y por su situación, pero ¿quién es el hombre que le ha devuelto la sonrisa? Chechu es el gerente de Gesmorent en Balerares, una empresa dedicada al sector inmobiliario, y, a juzgar por las publicaciones en sus redes sociales, es también un apasionado de deportes como el running, el senderismo o el esquí.A Nuria no se le conocía pareja desde que rompiera con Miguel Paloma, que era su entrenador personal, a principios de 2015 (salían juntos desde finales de 2012). Miguel llegó a su vida tras el fracaso de su matrimonio con José Manuel Maíz, padre de su hija Marina. La pareja se conoció en 2007 y el 22 de mayo de 2010 se casaron. El 17 de julio de 2011 se convirtieron en padres por primera vez, aunque meses más tarde, en el mes de octubre, la cantante hizo oficial su ruptura.