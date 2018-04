Las nuevas gafas que arrasan entre los famosos. ¿Por qué todos las quieren? Las llevan personalidades como Sara Carbonero o Ana Rosa Quintana IDEAL GENTE Sábado, 7 abril 2018, 12:50

No hay famoso que se precie que no salga a la calle con gafas de sol. Pero, particularmente, este modelo no deja de verse en los rostros más destacados desde Sara Carbonero a Ana Rosa Quintana.

Los creadores de las Carrighan son Gonzalo Iglesias, Jose Núñez y Toño Cembranos. Álvaro Arbeloa, Miguel Ángel Muñoz, Terelu Campos, Nuria Roca, Lydia Bosch o Maribel Verdú son algunas de las celebrities que no dejan de lucirlas.

«Sara Carbonero ha sido otro imput para la marca. Nos empezaron a llamar de tiendas y ópticas a raíz de trabajar con ella«, explicó unos de sus socios.

No son baratas, ya que están dirigidas a un público de alto poder adquisitivo. Son irrompibles y se pueden personalizar.

El modelo con más éxito es el Gimlet. Otro punto positivo es que son unisex y se adaptan a los rostros aunque siempre hay preferencias.