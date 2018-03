La nueva vida de Paula Casti de 'MHYV': casada con una mujer y experta en moda La extronista ha conocido al amor de su vida en MéXico y ahora tiene su propia firma de ropa IDEAL Sábado, 3 marzo 2018, 12:41

Paula Casti fue pretendienta de Isaac, de Iván Avatar y de Julen en el programa de Telecinco 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. Desde entonces han pasado tres años y la vida de Paula ha cambiado. Ahora, está casada con una mujer y triunfa en redes como influencer.

En 2014 Paula fue al programa de Telecinco, que ahora se emite en Cuatro, para conocer a Isaac. Aquello no acabó bien, pero su paso por el formato no terminó ahí. Posteriormente, también intentó conquistar a Iván Avatar y a Julen, pero tampoco funcionó.

En la actualidad Casti anunció hace unos meses a través de Instagram que se había casado en Cancún. Su pareja es una joven llamada Karen a la que Paula conoció "en una tapería española" durante una etapa muy complicada para la extronista. "En mi estancia durante estos tres meses que llevo viviendo en México me quedé sin dinero, sin casa y sin nada. Ella me acogió como amiga. Empezamos una amistad que con el paso del tiempo fue a algo más y cuando regresé de Colombia le pedí matrimonio. Hoy hace 18 días nos casamos aquí en Cancún y ahora estamos preparando la boda en España", escribía en una publicación en el mes de septiembre.

A raíz de su anuncio, muchos fueron los comentarios que Paula recibió sobre que su pareja era una mujer, mientras que en el programa fue a buscar a hombres. Por lo que ella misma quiso explicar su postura a través de las redes: "No soy lo que me preguntáis y queréis escuchar. En dos días he podido leer muchas palabras ofensivas y BASTA! ME declaro como UN ALMA LIBRE. #Stoptags #Stopetiquetas".

Influencer

La extronista llegó al programa con tan solo 18 años y con dos negocios a su cargo. Ahora, ya tiene su propia firma de ropa y usa su Instagram para potenciar su lado más 'influencer'. Ya cuenta con casi 60.000 seguidores a los que ofrece con asiduidad diversos cambios de 'look'.