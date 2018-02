Esta es la nueva fotografía con más 'likes' de la historia de Instagram Ha desbancado a la imagen de Cristiano Ronaldo con su novia y su hijo recién nacido IDEAL GENTE Jueves, 8 febrero 2018, 12:15

Kylie Jenner, una modelo de apenas 20 años, se ha convertido en la dueña de la fotografía con más ‘me gusta’ de la historia de Instagram. La imagen con la que ha anunciado el nacimiento de su hija cuenta con más de 12 millones de ‘likes’.

stormi webster 👼🏽 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el Feb 6, 2018 at 1:14 PST

La modelo saltó a la fama en el reality ‘Keeping up with the Kardashians’ y cuenta con más de 103 millones de seguidores en la red social. Ahora al anunciar el nacimiento de su hija Stormie ha desbancado a Cristiano Ronaldo.

El futbolista poseía el anterior récord en la fotografía en la que también anunciaba el nacimiento de su hijo. Esta fotografía se quedó en los 11’3 millones.

La tercera fotografía con más ‘corazones’ es la de Beyoncé. Y aunque en esta no mostraba a su bebé, sí que anunciaba su embarazo.