Nueva discusión en el jurado de 'Factor X': «¿Presenta Jesús Vázquez o Risto Mejide?» Los enfrentamientos de Risto con el resto de miembros del jurado ya es la tónica habitual del concurso IDEAL Jueves, 10 mayo 2018, 11:02

'Factor X' llegó este miércoles al final de la fase de audiciones. Y como viene siendo costumbre se pudieron vivir varios enfrentamientos entre miembros del jurado. Si la última vez la discusión fue entre Risto y Montesinos, ahora Risto sigue siendo protagonista, pero con Xavi Martínez en frente.

El primer encontronazo de la noche entre los dos miembros del jurado, Risto Mejide y Xavi Martínez, tuvo lugar cuando el presentador de 'Chester' empezó a hacer comentarios sobre los trabajadores de la radio. Tras esto, Xavi, locutor en 'Los 40 principales', le exigió que «no me vuelvas a meter en el saco de los de la radio».

De manera seguida, le pidió que le mirase a los ojos, a lo que el publicista contestó con un «te estoy mirando». Ya, para acabar la discusión antes de continuar con el programa, el locutor le dijo que hiciera lo que le diese la gana y Risto afirmó que precisamente eso es lo que hace.

Momentos después, ambos volvieron a la carga. Risto estaba preguntando a una concursante y Xavi le interrumpió, algo que al publicista no sentó demasiado bien: «Espera a que me conteste, ¿no?«. Entonces, Risto invitó al concursante a cantar y Xavi aprovechó para pedir permiso para preguntar en ese momento, pero Mejide no se lo concedió. »¿Presenta Jesús Vázquez o Risto Mejide?«, ironizó Martínez para dar por concluida la discusión.