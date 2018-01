Enfado de Noemí Galera con Aitana y a Ana Guerra por quejarse de su canción para Eurovisión Tras varios ensayos con los profesores las concursantes decidieron no guardarse su opinión y reflejaron su malestar por "una canción que te puede perseguir siempre" IDEAL Jueves, 25 enero 2018, 09:53

El martes se hizo el reparto de temas para la gala que decidirá qué concursante o concursantes de Operación Triunfo irán a Eurovisión. A pesar de la euforia del comienzo, ahora empiezan a surgir problemas. De hecho, Aitana y Ana Guerra no están contentas con el trap ‘Chico malo’ que les han asignado para su propuesta de dúo.

Tras varios ensayos con los profesores las concursantes decidieron no guardarse su opinión y reflejaron su malestar por “una canción que te puede perseguir siempre” y con la que no se sienten identificada.

"Es ir a un sitio tan grande como Eurovisión sin cantar algo que a mí me llegue", decía Aitana. Aunque defendieron que les gusta el reggaeton para ir de fiesta, aseguran no estar de acuerdo con los mensajes del género. “Yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes por la vida”, afirmaba Ana.

Además, la canaria tampoco se siente cómoda con su canción individual y preguntaba a sus compañeros si a ellos les ocurría igual: “Soy la única que no se siente a gusto con el estilo que le han dado”.

Todo esto fue motivo suficiente para que Noemí Galera y Manu Guix hicieran acto de presencia en mitad del comedor. “¿Con qué te has convertido en finalista esta semana, Ana?”, comenzaba Noemí refiriéndose a ‘Havana’. "¿Habéis pensado en algún momento que el autor de la canción os está escuchando y estáis hablando de la letra con desprecio?", continuaba la directora de la academia dejando a las triunfitos sin palabras.

Manu Guix también intervino y pidió que tuvieran cuidado “en cómo decías las cosas”. “Soy el primero en que digo que estas canciones se tienen que hacer vuestras", explicaba, a la vez que les exigía “máximo respeto”.