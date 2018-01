Noemí Galera molesta con Amaia de 'OT' porque no usa Instagram La directora de la academia ha puesto sobre la mesa un curioso debate Jueves, 18 enero 2018, 22:03

¿Deben exponer su vida los famosos en las redes sociales? Esa pregunta es la que se están haciendo todos los seguidores de 'OT' que han seguido lo que ha pasado hoy con Amaia y la directora de la academia, Noemí Galera. Aunque la concursante no ha sido partícipe del momento como tal, la directora le ha afeado que no use apenas su cuenta de Instagram.

Lo ha hecho pidiéndole a Ana Guerra y Alfred que la convenzan de que suba más contenido a sus redes sociales. Algo que Alfred ve imposible porque "a la altura de programa a la que estamos...". Por su parte, Noemí se ha quejado porque "solo tiene cuatro fotos subidas". Algo que no gusta a la directora pero que sin embargo ha propiciado un curioso debate. Sobre si es idóneo o no compartir tu vida en las redes sociales. Por más que Amaia se haya convertido ya en un personaje famoso.

Noemi pide a Alfred y Ana que convenzan a Amaia para que suba algo a instagram. #OTDirecto18Epic.twitter.com/TTxWOq4x0M — Bastardo (@bxstxrdo) 18 de enero de 2018

Pues sinceramente me da igual. Hemos crecido queriendo a nuestros ídolos sin necesidad de ver fotos suyas ni nada de su vida. Quizás para los más adolescentes/niños sí que les moleste. Pero no sé, no lo veo tan necesario. Por lo menos ahora, que está en la academia... — Lady Eveth..🔥 (@Evicchy) 18 de enero de 2018

