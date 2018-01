Noemí Galera se derrumba en el 24 horas de OT tras llamar "niñato" a Alfred 07:09 La directora se disculpó con el concursante tras colarse el sonido por un micro abierto en el canal 24 horas MARÍA YOLANDA GUTIÉRREZ JARAMILLO Granada Jueves, 4 enero 2018, 10:41

La directora de la Academia de Operación Triunfo, Noemí Galera, quiso disculparse con Alfred por unas palabras que se colaron en un micrófono abierto en el directo del canal 24 horas. Noemí no pudo contenerse y rompió a llorar arropada por profesores y alumnos.

El problema comenzó cuando Alfred decidió regalarle unos discos a Amaia, que ayer cumplía 19 años. Entonces, mientras en pantalla se veía a Alfred haciéndole el regalo a Amaia se oía el sonido de un micro abierto en el que Noemí decía: "Este niñato hace siempre lo que le sale del higo".

Este detalle no pasó inadvertido para los seguidores del programa y en redes el comentario corrió como la polvora, extrañando a todos.

Ahora Noemí, antes del reparto de temas de esta semana, ha decidido explicar todo a los concursantes: "Quiero explicaros algo que entenderéis cuando salgáis. Estábamos abajo ultimando el reparto de temas y nos han dicho que Alfred le había hecho un regalo a Amaia por su cumpleaños, unos discos".

"Yo ese momento no lo he visto pero nos han avisado de que tenías unos discos que, en principio, no podíais tener cuando entramos. Yo no sabía que era un regalo para Amaia. Ha bajado María, de recepción, con el micro encendido, a la zona de producción y nos ha dicho que cómo es que Alfred tiene unos discos. Y yo he dicho 'el niñato este hace siempre lo que le sale del higo' y eso se ha colado por el 24 horas. No es tu culpa Alfred. Yo os llamo niñitos, os llamo maricones...", contaba Noemí.

Los concursantes han reaccionado de la mejor manera ante la explicación de la directora y la han arropado. "¿Habrá alguien que nos quiera más que tú?", decía Aitana. "No pasa nada" le contestaba Alfred, mientras Noemí insistía en que sí que pasaba y que simplemente no sabía que eran un regalo.

Finalmente, todos se dieron un abrazo, mientras los concursantes coreaban "esa profesora".