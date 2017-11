Natalia Sánchez, 'Teté' en Los Serrano, denuncia haber sido víctima de acoso sexual "Cuando me ocurrió no tenía herramientas. Lo corté como pude" IDEAL GENTE Jueves, 23 noviembre 2017, 12:29

La actriz Natalia Sánchez ha sido una de las últimas en revelar que había sido víctima de acoso sexual. “Una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite”, la cual “afortunadamente no llegó a nada” según reconoció en declaraciones recientes a ‘La Vanguardia’. La intérprete, que saltó a la fama por personalizar el papel de Teté en la exitosa serie ‘Los Serrano’ ahora, denuncia que el hecho de ese “micromachismo” socialmente aceptado “es el peligro de este problema”.

“No se trata solamente del caso concreto de una agresión”, recalca, sino que “hay una situación previa y un maltrato psicológico que puede resultar igual de fuerte que uno físico”. “La gente se permite hacer comentarios sobre tu sex appeal o lo apetecible que eres. Personas que no tienen por qué hacerlo porque si no has dado permiso para esas actitudes es una violación de tu intimidad”, señala la joven.

En lo que respecta a su caso, Natalia recordó que en su momento no supo actuar y que ahora hubiese actuado de otra manera. “Cuando me ocurrió no tenía herramientas. Lo corté como pude”, manifiesta. Finalmente, aboga por la presencia de “un protocolo que respete siempre a la víctima, la parte débil” y por el apoyo mutuo entre mujeres para denunciar casos de machismo y abuso.