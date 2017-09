Muere la modelo Bree Keller a los 22 años La australiana falleció en un accidente de coche en el que viajaba con otras tres personas R.I GRANADA Jueves, 21 septiembre 2017, 11:20

La modelo australiana Bree Keller falleció el pasado 9 de septiembre en Sidney. El coche en el que viajaba junto a otras tres personas se salió de la carretera y comenzó a arder después de que el conductor perdiera el control. El vehículo era un Nissan GTR-R35, un modelo valorado en 176.000 euros.

Bree Keller era famosa por sus trabajos para importantes firmas de ropa interior y bikini. A sus 22 años tenía por delante un prometedora carrera que se truncó por ese accidente. Su pareja compartió la noticia en Instagram junto a una emotiva despedida: «La mujer que amó mis defectos, mi dulce corazón, a mi hija y sobre todo a mí siendo yo mismo. Mi mundo se ha derrumbado al saber que nunca más la veré. Eres lo mejor que me me ha pasado. Me enseñaste a ser un mejor padre, a cómo amar y a cómo ser amado. Me enseñaste qué es realmente la vida y me ayudaste siendo tan positiva. Eres mi mejor amiga, el amor de mi vida y sobre todo la mujer con la que habría querido envejecer».

El Daily Telegraph publicó la noticia junto con las declaraciones del padrastro de la modelo, «Era adorable, una persona llena de vida... Era un espíritu libre y la echaremos de menos». Bree Keller era una viajera empedernida, todo lo que ganaba con su trabajo como modelo lo empleaba en recorrer el mundo.

En el mismo accidente, también perdieron la vida los hermanos Jeff y Steve Nasr, de 29 y 31 años. Un cuarto integrante, Joseph Bengala, fue el único superviviente del fatal siniestro.