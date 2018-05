«Muchísimas gracias»: la enorme sorpresa a Susanna Griso en 'Espejo Público' que le ha emocionado «Es una pulsera, me hubiera gustado venir con un osito pero en la tele no me dejarían entrar» IDEAL GENTE Lunes, 7 mayo 2018, 15:31

La semana pasada vimos por fin a Susanna Griso junto a su hija adoptiva. Ir a buscar fue el motivo por la que había pedido unos días en Espejo Público, periodo de ausencia que ha acabado este mismo lunes 7 de mayo.

Pues bien, hoy mismo, antes de abandonar el plató de Antena 3 del programa que presenta la catalana, el abogado Pau Molins quiso felicitar a la periodista. Y de qué manera.

El letrado le ha entregado en directo un regalo para su hija, de 5 años y procedente de Costa de Marfil. «Es una pulsera, me hubiera gustado venir con un osito pero en la tele no me dejarían entrar», le ha dicho Molins.

Sussana Griso le ha a agredido el detalle, muy emocionada, tal y como el propio programa se ha encargado de mostrar también en redes sociales. «Muchísimas gracias, hoy mismo se la pongo, es usted muy detallista», le ha dicho.

Cabe destacar que la periodista y su marido llevaban ocho años esperando poder adoptar a su pequeña. Tras una larga espera finalmente han podido traerla a España.