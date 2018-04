Monumental Bronca entre Pedrerol y Cintora por Cataluña en 'Liarla Pardo' Los periodistas no estaban de acuerdo sobre el tema de las camisetas amarillas IDEAL Lunes, 23 abril 2018, 12:15

Este domingo estuvieron en el nuevo programa de Cristina Pardo Josep Pedrerol y Jesús Cintora. Y para hacer honor al 'Liarla Pardo', que lleva por nombre el programa, ambos se enzarzaron en una tremenda discusión.

El origen de la bronca fue el tema de la retirada de camisetas amarillas el día de la final de Copa del Rey. Pedrerol comenzó afrimando que «me cansa mucho que la noticia sean los pitos y las camisetas amarillas, que Cintora está empeñado en hablar de ellas durante las próximas dos horas«.

Aunque Cintora intentó quitar hierro al asunto y afimó que no era el único que hablaba del tema, Pedrerol continuó: «evitamos hablar de fútbol que es lo que muchos intentan y acaban consiguiendo». «Fue un partido de fútbol con gente del Barça que no es independentista. Nos olvidamos de esa gente, culés de toda España que no van con camisetas amarillas. El Barça es mucho más que eso», ha insistido el presentador de 'El Chringuito'.

«Me cabrea la gente que quiere quitarle los colores del Barça, que son azul y grana», explicaba Pedrerol, mientras Cristina Pardo aprovechaba para preguntarle: «¿Te parece lógico quitar camisetas y bufandas amarillas?».

«Te cambio la pregunta, ¿es lógico ir con camisetas amarillas?», preguntaba el periodista catalán, para después explicarle y ecahrle en cara a Cintora que estab equivocado, ya que «no quitaban camisetas amarillas, eran camisetas amarillas con consignas. No confundamos. Ayer no viste 'El Chiringuito'».