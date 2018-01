La monumental bronca de Jorge Javier y Risto que rompió su amistad "Durante las grabaciones de las audiciones sí que hubo bronca heavy entre Risto y yo. Muy heavy. Tanto que nos dejamos de hablar durante algún tiempo" IDEAL GENTE Jueves, 25 enero 2018, 11:04

Jorge Javier Vázquez, ha reconocido en su blog de «Lecturas», en una entrada que titula «‘Got Talent’ me costó la amistad con Risto Mejide», cuál fue el verdadero encontronazo con su compañero de jurado en Got Talent Risto Mejide.

«Durante las grabaciones de las audiciones sí que hubo bronca heavy entre Risto y yo. Muy heavy. Tanto que nos dejamos de hablar durante algún tiempo. Cosa que, por un lado, me gusta porque significa que vivo con pasión mi profesión. Y por otro, no me hace tanta gracia porque creo que ya soy mayorcito para llevarme esos sofocones», ha expresado.

«A cuatro días de acabar las audiciones, más cerca de las once de la noche que de las diez, apareció una actuación que no era nada del otro jueves. Del montón, vamos. A la hora de evaluar, yo dije una chorrada porque no me salió decir otra cosa, Risto me replicó de una manera que me sacó de mis casillas, apareció mi vena flamencona, y le canté las cuarenta. Durante mi perorata prometí no volver a dirigirle la palabra», concluye Jorge Javier Vázquez en el post de «Lecturas».