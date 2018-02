Mónica Cruz niega que haya vuelto con Miguel Ángel Muñoz La actriz ha negado las informaciones que afirmaban que habían retomado su relación IDEAL Martes, 13 febrero 2018, 10:44

En los últimos días muchas han sido las informaciones que han salido a la luz afirmando que los actores Mónica Cruz y Miguel Ángel Silvestre volvían a ser pareja sentimental. Sin embargo, la actriz ha salido a desmentirlo.

Mónica Cruz ha concedido una entrevista a la revista 'Hola' en la que, entre otros temas, ha hablado de los rumores que la relacionaban con el que ya fuera su pareja en el pasado, Miguel Ángel Silvestre.

“Estoy alucinada y tengo que cortarlo porque no es verdad. Si fuera verdad no tengo ningún problema en contarlo, aunque tampoco me gusta hablar de mis cosas”, ha explicado la actriz de 'UPA Dance'.

Precisamente, fue en esa serie donde ambos se conocieron y comenzaron su relación. Y aunque esta no duró mucho, siempre han mantenido el contacto durante estos 14 años.