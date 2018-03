El momento en que Wonder Woman y Luke Skywalker se conocen 00:06 El encuentro tuvo lugar en los Premios Óscar IDEAL Lunes, 5 marzo 2018, 20:47

Esta madrugada ha tenido lugar la entrega de los Premios Óscar, donde la película de Guillermo del Toro 'La forma del agua' ha sido la gran vencedora. Además de los ganadores, ha habido divertidas anécdotas como el encuentro entre Wonder Woman y Luke Skywalker.

Circula por redes un gif muy divertido que protagonizan el actor que interpreta a Luke Skywalker en 'Star Wars', Mark Hamill, y la actriz que hace de Wonder Woman, Gal Gadot.

En el video se ve cómo Mark Hamill, que se encuentra detrás de Gal Gadot decide acercarse a ella y presentarse de una manera muy divertida y original: "Hi Wonder Woman, I'm Luke Skywalker, nice to meet you".

Todo un guiño cinéfilo que ha puesto la guinda a una noche llena de momentos como la reivindicación de Frances McDormand al recoger el premio a mejor actriz por 'Tres anuncios en las afueras'.