Una modelo casi se queda ciega por querer cambiarse el color de los ojos La modelo creyó que sería un buen reclamo para su trabajo IDEAL Sábado, 21 abril 2018, 10:00

Una modelo argentina decidió cambiarse el color de ojos para así llamar más la atención y conseguir más trabajos. Sin embargo, los implantes acabaron por destrozarle los ojos.

Nadinne Bruna, una modeo argentina de 32 años, decidió en 2016 operarse los ojos para colocarse unos implantes que le cambiaran el color de estos. Como esta práctica es ilegal en Estados Unidos, acudió a Bogotá Colombia.

Allí sí que le colocaron los implntes que ella quería para teenr los ojos grises. Sin embargo, a las pocas horas de la operación empezaron las molestias. Sus ojos se hincharon y sentía fuertes picores.

"La inflamación empeoró, un mes más tarde empecé a sentir fotofobia crónica y cuando llamé al médico horrorizada porque no tenía seguro médico en Estados Unidos, me dijo que no podía quitarme los implantes en ese momento. Tuve que esperar seis meses para considerar esa opción" explica Nadinne en 'El nuevo Herald'.

Poco a poco se dio cuenta de que su visión no era la misma y tras varias operaciones sigue teniendo la vista realmente dañada: "Hoy tengo daños crónicos e irreversibles, ya he pasado por ocho cirugías y estoy en rehabilitación, en una clínica para ciegos tres veces por semana donde me enseñan a vivir esta nueva vida".

Bruna está arrepentida por su decisión y ha decidido contar su historia en Instagram para que otras personas no comentan su mismo error. Ha aconsejado que nadie se haga este tipo de operaciones y que ella desconocía que fueran tan peligrosas.