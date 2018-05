La moda del verano apuesta por el azul marino de las Baleares Una modelo luce una creación de Alvarno en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Weekend que se celebra hoy en Ibiza. / Sergio G. Cañizares Ibiza se consolida como sede de las colecciones crucero en España, con grandes firmas como Alvarno, Andrés Sardá #o Custo Barcelona GLORIA SALGADO San Antonio Sábado, 26 mayo 2018, 01:23

El singular Hotel Ushuaïa fue de nuevo el escenario de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza, la plataforma de las colecciones crucero en España. A Alvarno, Andrés Sardá, Jorge Vázquez, Custo Barcelona y The 2nd Skin Co., se les sumó en esta edición la británica Melissa Odabash. «En esta segunda convocatoria hemos incorporado a un diseñador extranjero, dando un paso más en la consolidación de este evento, que aspira a convertirse en la plataforma de referencia de las colecciones crucero en Europa», dijo Charo Izquierdo, directora de la pasarela.

Todas las firmas mostraron en exclusiva sus nuevas colecciones, a excepción de Custo Barcelona, que seleccionó prendas lúdicas de sus dos últimas temporadas en una de las pocas pasarelas a las que no había subido -el año pasado estuvo en 40, más de la mitad en América Latina-. Saldó así una deuda pendiente por la conexión personal con la isla, en la que puso una de sus primeras tiendas. «Brillo, color y riesgo», en palabras del diseñador catalán, resumen de una propuesta en la que fusiona materiales tecnológicos con artesanía en sus piezas inclasificables.

Andrés Sardá, que acaba de abrir tienda en Ibiza, confeccionó en un solo tejido -un troquelado elástico de microfibra- sus favorecedoras piezas. El clásico fondo de raya azul marino con detalles en rojo es un básico renovado que contrasta con las prendas decoradas con cristales Swarovski -colocados a mano uno a uno- creadas en exclusiva para Ushuaïa, que se pueden adquirir en el establecimiento desde 600 euros. En baño también está especializada Melissa Odabash, a la que Vogue Reino Unido definió como la creadora de «los Ferraris del mundo del bikini». La británica creó vestidos inspirados en la Riviera francesa de los años 60.

La sofisticada mujer de Jorge Vázquez adquiere carácter aventurero en piezas diurnas bañadas en los tonos del Sáhara, para una colección de influencias setenteras con vestidos camiseros y magníficos linos bordados. En la misma década se inspiran Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández para su línea 2ND LAB by The 2ND Skin Co., bajo la que desarrollan colecciones más asequibles y urbanas sin perder el inconfundible estilo 'lady' con toques retro y oriental.

Alvarno puso el broche con una exquisita selección de tejidos, originales bordados en metacrilato y un estudiado patronaje con cuidadas asimetrías aderezadas con joyas de Chopard -algunas recién llegadas de Cannes- para dar vida a un verano que apuesta por el azul marino como hilo conductor. Un espectáculo maravilloso.