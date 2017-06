3 prendas básicas de mujer que debes tener este verano

Queda menos de una semana para que el verano llegue a nuestras vidas, pero no cabe duda de que este año se ha adelantado, ya que debido a las elevadas temperaturas que estamos experimentando desde hace unas semanas llevamos viviendo la temporada estival desde prácticamente mediados de mayo. Quizá por ello ya te has animado a hacer limpieza en tu fondo de armario para renovar las prendas que lucirás durante los próximos meses.

Aunque hay una gran variedad de prendas que puedes lucir en esta temporada estival, no cabe duda de que hay algunas indispensables que te facilitarán y mucho la vida, ya no solo porque sean frescas, sino porque podrás combinarlas con gran variedad de modelos de calzado y accesorios para lucir un look diferente cada día. Algunas de estas prendas, las cuales puedes conseguir a buen precio gracias a los cupones de descuento en moda de Descuentos Ideal, te las detallamos a continuación.

1. Vestidos

Comprarse un vestido para verano es sin duda una más que buena inversión, ya que no solo podrás lucir femenina sin morir en el intento, sino que incluso podrás utilizarlo en varias ocasiones, ya sea para un evento de día o para uno de noche. Por supuesto no hablamos de vestidos largos o ajustados, no, te recomendamos que te hagas con un modelo corto, holgado, con estampado de flores o a base de colores neutros, como el azul o el blanco, entre otros. Puede ser de tirantes verticales u horizontales, ¡tú decides!

2. Mono

Si buscas otra prenda versátil entonces no lo pienses más y consigue un mono, ya que es una de las prendas más fáciles de combinar con las que cuentan las chicas. Podrás lucirlo en una cita diurna con unas zapatillas blancas o unas sandalias tipo birkenstock, o bien decantarte por lucirlo en la noche con unos stilettos, o unas sandalias con plataforma, hay varias posibilidades. Si quieres que el mono sea aún más elegante, busca uno con el corte del pantalón tipo ‘palazzo’.

3. Shorts

Por supuesto no podían faltar los shorts, aquellos pantalones que se convertirán en tus mejores aliados. Puedes encontrar gran diversidad de modelos en el mercado, aunque los más conocidos son los denim, es decir, los que están hechos de tejido vaquero. Estos los podrás utilizar de muchas formas, desde para ir a tomar un café con tus amigos a un chiringuito hasta para lucirlo en un evento especial y formal, complementándolo con tacones o sandalias de plataforma, blazer, algún collar o incluso un choker.

Son tres opciones frescas y cómodas con las que podrás pasar con éxito cada semana sin morir en el intento y sin gastar más de la cuenta. Los shorts los puedes combinar infinidad de veces, con camisetas, camisas, e incluso vestidos, recuerda la tendencia que te comentamos hace unas semanas. Por otro lado, los vestidos y los monos son también buenas alternativas para ir alternando, pero esta vez en eventos más formales y que requieran de un look más cuidado. Así que ya sabes, ¡no los dejes escapar y hazte con las mejores prendas para este verano!