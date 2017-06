Estos son los bañadores de hombre que se llevarán este verano

Son muchos los que ya están contando las horas para poder disfrutar del verano, y es que con las elevadas temperaturas que estamos experimentando en las últimas semanas, las ganas por darnos un buen baño refrescante aumentan.

Quizá por ello ya te has puesto manos a la obra y has empezado a buscar el traje de baño perfecto con el que lucirás cuerpazo este año, el cual puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en trajes de baño de Descuentos Ideal.

Si eres chico puede ser que estés pensando que no dispones de tanta variedad como las chicas, pero te equivocas, ya que especialmente este año vas a poder disfrutar de gran cantidad de modelos de traje de baño, y es que en las últimas pasarelas de moda celebradas a lo largo y ancho del mundo hemos podido ver muchos estilos diferentes, desde arriesgados y sexys, hasta aquellos que prefieren algo más clásico. No obstante, si no tienes ni idea de cuáles son estas tendencias, a continuación te damos todos los detalles

1. No sin estampados

A pesar de que algunas prendas han abandonado los estampados, como por ejemplo las bermudas y las camisas, en bañadores sí permanecerán. Así podrás lucir modelos con estampados clásicos como pequeños lunares, flores o camuflaje y también otros cuantos algo más originales y llamativos. No temas a arriesgar.

2. Lo reversible es bien

Una de las tendencias más llamativas de este verano 2017 serán los bañadores reversibles, los cuales están inspirados en Cristiano Ronaldo. Gracias a este innovador bañador podrás tomar el sol sin preocuparte de que se quede la marca de tu bañador, ya que se trata de un modelo similar al de las bermudas que en cambio incluye un slip que se encargará de ocultar tus partes íntimas permitiendo que el sol toque el resto de tu pierna. Está inspirado en Cristiano Ronaldo a raíz de que el portugués suele poner en práctica esta forma de tomar el sol.

3. Se trata de resaltar

Otra clave que debes tener en cuenta antes de elegir tu bañador es que la mayoría de ellos, especialmente los slips, incluirán pack-up, es decir, un relleno que hace resaltar los atributos masculinos, por lo que si eres atrevido, no lo dudes y hazte con unos con estas cualidades.

4. Cortos y ajustados

A medio camino entre los reversibles y los slips con pack-up nos encontramos con los bañadores tipo bóxer que además cuentan con un tejido que se ajusta perfectamente al cuerpo y que te permitirá lucir esas piernas que tanto has trabajado en el gimnasio o practicando un poco de ‘running’.

5. Lo retro siempre vuelve

¿Qué sería la moda sin lo ‘vintage’ y lo ‘retro’? Es normal que muchas prendas regresen a nuestras vidas años más tarde de su época dorada y algo similar precisamente ocurrirá con los bañadores sesenteros y los shorts deportivos de los años 80, ya que de nuevo volverán a ser un ‘must have’ en el armario de los más ‘fashion victim’.