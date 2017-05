Así son los complementos de moda que arrasarán este verano

El verano está a la vuelta de la esquina, y parece que la moda no permanece ajena a la cercanía de esta estación estival, ya que durante las últimas pasarelas de moda que se han desarrollado en diversas partes del mundo hemos podido ver las diferentes propuestas que ofrecen para los próximos meses numerosos diseñadores, y ojo, te sorprenderás con más de una.

Además de imponerse la tendencia deportiva a base del look ‘sporty chic’ y del protagonismo absoluto de los estampados, otro dato relevante de cara a este verano es la amplia presencia de complementos en nuestra vida, puesto que si ya había suficientes, durante las últimas muestras se han dado a conocer algunos cuantos más que te encantarán. No te preocupes si no sabes cuáles son, ya que a continuación te vamos a dar todos los detalles. ¡Toma nota!

1. Viseras y sneakers

En sintonía con lo que te hemos comentado acerca del cada vez más exitoso look ‘sporty chic’, este verano volverá a ser tendencia el uso de diversos complementos deportivos como pueden ser las viseras y las sneakers. En cuanto a las viseras, además de protegerte del sol, te aportarán un toque ‘chic’ nada despreciable a partir de modelos de gamuza o estampados florales. Por su parte, las sneakers te permitirán llevar un look deportivo haciendo alusión a deportes como la esgrima o el tenis, con tacón y sobre todo, con un brillante color blanco.

2. Pendientes XXL

Para las amantes de lo extravagante llega una tendencia que sin duda les cautivará, los pendientes gigantes o XXL, los cuales puedes obtener a un precio inmejorable beneficiándote de los cupones de descuentos en joyas de Descuentos Ideal. Estos accesorios servirán ante todo para destacar el rostro frente al resto del ‘outfit’, pero aportando a la vez un punto excéntrico y extravagante a base de pedrería, flecos, formas geométricas o flores, entre otros materiales, que no será nada despreciable para tu look en general.

3. Mini bolsos

No esperes en este tipo de accesorios guardar todos tus objetos y productos cosméticos favoritos, ya que la finalidad de estos ‘micro bolsos’, como han sido catalogados, no es precisamente la de almacenar cosas. Son tan pequeños que serán un complemento perfecto para llamar la atención y aportar un valor añadido y diferenciador a tu look diario. Algunos diseñadores nos proponen colgarlos del cuello o incluso adherirlos a un bolso aún más grande que sí tenga como fin último el almacenamiento. Sea como sea, no cabe duda de que son ideales, lo que ha llevado a muchas chicas a decantarse por ellos.

Por otro lado, en lo que respecta a bolsos también resultan muy llamativos los bolsos pulsera, es decir, pulseras de metal de los que cuelgan pequeños bolsos y carteras, cuya finalidad principal tampoco será el almacenamiento.

Estos son solo algunos de los complementos estrella para este próximo verano, pero si quieres conocer más, permanece atenta a nuestros artículos de moda y belleza, ya que a través de ellos vamos a detallarte día tras día las mejores tendencias para que este verano vayas a la última en lo que a moda y estilo se refiere. De momento, lanzamos una pregunta para conocer tu opinión, ¿cuál de estos complementos te ha gustado más? ¡Cuéntanoslo!