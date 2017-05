Los estampados, la tendencia estrella para lucir en una Primera Comunión

Estamos en pleno mes de mayo, un periodo que se distingue ante todo por una cosa, llegan las Primeras Comuniones. Si bien muchas ya se han celebrado, será a partir de esta semana cuando comiencen a desarrollarse con mayor asiduidad por toda España. Estas celebraciones son un auténtico dolor de cabeza para los padres de los pequeños, ya que tienen que buscar restaurante, regalos, el traje o vestido del protagonista, y además sus propios atuendos. ¡Menudo caos!

Sin embargo, no solo es una preocupación para ellos, también lo es para los invitados, ya no solo porque deben reservar un hueco en su presupuesto mensual para el regalo del niño, sino porque también les llega el momento de decidir el ‘outfit’ que van a lucir durante la celebración. Normalmente muchas personas optan por vestirse con lo primero que pillan o con aquel conjunto que lucieron hace dos años, claro si entra como en aquel entonces, pero este año vas a poder lucir un atuendo totalmente nuevo, ya que si te beneficias de los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal podrás encontrar ropa y calzado al mejor precio.

Eso sí, tampoco puedes vestirte a la ligera, y es que recuerda, las Primeras Comuniones son eventos de protocolo pero algo más desenfadados y frescos, principalmente por los niños, por lo que es una oportunidad perfecta para vestir algo más llamativa y no con ese vestido sobrio de bodas y bautizos. Si no tienes ni idea de cómo vestir para una celebración de este tipo, una buena alternativa siempre es mirar qué está proponiendo la moda, y sin duda este año, la moda y la tendencia proponen los estampados. Calados, ‘prints’, étnicos… hay una gran variedad, pero a continuación te indicamos los mejores, así podrás lucir el look perfecto en clara sintonía con la moda. ¡Toma nota!

Print

Los estampados ‘print’ o ‘animal print’ no tienen porqué ser una mala alternativa de cara a portar en estas celebraciones, pero siempre y cuando sepas cómo combinarlos. Este tipo de estampados van perfectos con faldas de tubo, o con vestidos, por lo que un ‘outfit’ perfecto podría ser una falda de tubo, unos tacones o unas sandalias con tacón en color beige, y un top negro o blanco con cuello entrecruzado.

Florales

Fueron, son y serán tendencia durante todo el año, ya que los estampados florales se resisten a abandonarnos. Además, son perfectos para primavera, ya que son muy coloridos, llamativos y normalmente se incorporan a prendas frescas, como faldas cortas, kimonos, tops, camisas, etc. Por si fuera poco, este tipo de estampados suelen destacar aún más el moreno de la piel, por lo que si estos días de fiesta que hemos tenido recientemente has ido a la playa, no lo dudes, esta es tu mejor opción. Así, te recomendamos un vestido estampado en forma de campana y con manga al codo, acompañado de un blazer en tono liso y unas sandalias.

Calados

Nuestros últimos estampados recomendados son los calados, una excelente opción para vestidos estrechos o de vuelo, con los que realzarás la zona del pecho y la cadera. Compleméntalos con una chaqueta o por ejemplo con un kimono en tono liso. A diferencia de los estampados anteriores estos no son tan llamativos, pero le aportarán un toque de elegancia a tu ‘look’ que sin duda cautivará a todos los presentes. Son muy similares a las transparencias, pero sugieren y muestran menos que estas, por lo que irás sexy sin dejar la elegancia a un lado. ¡Decántate por el blanco o el amarillo!