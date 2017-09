Mireia Belmonte reabre el debate tras lo ocurrido en 'El Hormiguero' Sus uñas eran más importantes que el sacrificio que la deportista hace día a día y sus logros en natación R.I GRANADA Miércoles, 13 septiembre 2017, 12:04

Mireia Belmonte ha decidido pasar por «El Hormiguero» durante sus vacaciones. La intención de Pablo Motos era hacer un repaso de la increíble lista de éxitos de la nadadora, quien ha vuelto a dejar que el presentador muerda sus medallas.

Son muchas las alegrías que Mireia Belmonte ha dado a España, podríamos ver en bucle la carrera que le dió la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Seríamos capaces de ver mil fotos para intentar adivinar si es o no es Mireia Belmonte en plena competición. Pero Pablo volvió a lo superficial, sus uñas eran más importantes que el sacrificio que la deportista hace día a día porque, aunque esté «de vacaciones», estamos seguros de que Belmonte no descuida la alimentación ni la condición física. Y si no lleva las uñas de gel, pues ella verá.

Nos importa más saber qué piensa cuando va perdiendo una carrera. Cómo se levanta al día siguiente tras haber perdido una competición importante. Si hay alguna deportista que su propia presencia le haya mermado psicológicamente o si ha habido algún momento en el que haya tomado la decisión de dejarlo, pero (por suerte para todos) haya cambiado de opinión. Sí, también queremos saber cómo le apoya su pareja o su familia.

¿Qué ha hecho esta campeona olímpica, mundial y europea para convertirse en una mera espectadora de cómo dos guionistas del programa hacían una carrera acuática sin agua o cómo Pilar Rubio se metía en un globo gigante relleno de agua?

Nosotros nos aburríamos, ella se aburría y parte del público se aburría.

#MireiaBelmonteEH

Que calidad de programa, Si señor!

Para los fans de este programa, nótese la ironía, si es que saben que significa, claro. — YLoSabes (@CogemeElAbogado) 11 de septiembre de 2017

Pobre Mireia, le dedican más tiempo a las múltiples chorradas q a ella #MireiaBelmonteEH — Monifer (@fernndez_monica) 11 de septiembre de 2017

Ey @El_Hormiguero, estáis decayendo un poco bastante, no? Y no por los invitados#MireiaBelmonteEH — Valle (@Giluvr) 11 de septiembre de 2017