'Mini Yo', ingresado de urgencia por intoxicación etílica y pensamientos suicidas "Os pedimos que tengáis a Verne en vuestros pensamientos y oraciones" IDEAL GENTE Miércoles, 4 abril 2018, 12:14

Verne Troyer, el actor famoso por dar vida a Mini Yo en 'Austin Powers', fue hospitalizado el pasado lunes por la noche después de que un amigo avisara a las autoridades porque presentaba "tendencias suicidas".

Según recoge TMZ, el intérprete estaba "extremadamente molesto, borracho y suicida". Por su parte, su equipo ha actualizado su Instagram con el siguiente mensaje: "Os pedimos que tengáis a Verne en vuestros pensamientos y oraciones. Está teniendo el mejor cuidado posible y descansando. Apreciamos el apoyo de su familia, amigos y fans de todo el mundo. Os mantendremos informados por aquí".

Cabe recordar que hace un año Troyer fue hospitalizado por su adicción al alcohol, que lleva arrastrando varios años. "He escuchado las preocupaciones de los fans, así que me gustaría hablar de una situación muy personal. Como sabéis, he peleado contra mi adicción al alcohol en el pasado y aunque no ha sido una lucha fácil, estoy dispuesto a continuar día a día", dijo entonces.

Verne Troyer ha desempeñado varios papeles en el cine como el de Pinocho en 'La venganza de Pinocho' y Griphook en 'La piedra filosofal' de Harry Potter.