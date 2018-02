Miguel Bosé: "Alcohol me he bebido todo el que he podido" El cantante ha hablado a la prensa de los excesos que ha tenido a lo largo de su vida IDEAL Sábado, 24 febrero 2018, 10:01

Miguel Bosé ha estado en el Festival de Viña del Mar, allí ha aprovechado para hablar con la prensa sin tapujos sobre los excesos que ha tenido a lo largo de su vida.

Según recoge 'People', el cantante ha confesado que el alcohol ha estado presente a lo largo de su vida, al igual que el tabaco y otras cosas, que no ha especificado: "Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo".

"Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo", aseguró. "Lo qué pasa es que desperté un día y dije: '¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?'. Fue el momento en el que nacieron mis hijos. Creo que en ese momento dije: 'ya lo hice y ahora paso a otra cosa'", explicó a los medios.

Miguel Bosé fue el encargado de inaugurar el popular evento musical, por lo que estuvo presente en el encuentro con los periodistas, donde quiso confesarlo todo. A pesar, de la soltura con que reconoció todos sus excesos, también reconoció haberlo pasado mal.

"Yo estuve perdido; pero me he encontrado en las mañanas por ese sentido de la responsabilidad que tengo y de respeto a algo que se llama la música, que me lo ha dado todo en la vida y a la que le debo absolutamente todo, y por respeto me he levantado cada mañana a pesar de los pesares y he estado a la altura en cada situación que tenía que estar. Eso ya fue un tiempo pasado", terminó el cantante.