Miguel Ángel Silvestre, 'celoso' de su compañero en Narcos 'He es hot! He is hot!' ('¡es muy guapo!'), dice su novia, Albania Sagarra, sobre Alberto Ammann R.I GRANADA Domingo, 10 septiembre 2017, 15:33

El actor se ha mostrado, como es habitual, de lo más reservado en todo lo referente a su romance con Albania Sagarra. Aunque tampoco ha ocultado su felicidad, ha optado por mantener su privacidad en un segundo plano, pero el verano ha consolidado su amor.

Miguel Ángel Silvestre ha compartido en su cuenta de Instagram Stories un vídeo en el que se dirige al también actor Alberto Ammann, compañero de reparto del castellonense en Narcos. En esta grabación, Miguel Ángel "recrimina" al argentino que su atractivo llama la atención de su chica cada vez que aparece en la televisión, mostrándose algo "celoso" por ello.

"Alberto Ammán, cada vez que sales en la tele mi novia dice: 'He es hot! He is hot!' ('¡es muy guapo!')", revela el actor en el vídeo, asegurando que cada vez que esto ocurre no puede evitar el enfado. "Y yo le digo: 'He es hot... y uno de los mejores actores del mundo'", añade sonriendo y guiñando un ojo, demostrando su admiración por su compañero.